Yozgat'ta damat dehşeti: Kayınvalidesini öldürdü

Yozgat'ta damat ile kayınvalide arasındaki tartışma kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gece Eskipazar Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.

İddiaya göre; sanayi çarşısında dükkanı bulanan Y.O. (32) ile kayınvalidesi Kudret Polat (62) arasında sürekli borçlandığı gerekçesiyle tartışma yaşandı.

Y.O.'nun tartışma sırasında kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Y.O ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.