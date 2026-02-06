Yozgat’ta DAEŞ terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı
06.02.2026 23:46
Son Güncelleme: 06.02.2026 23:53
IHA
İHA
Yozgat'ta yapılan operasyonda 3 DAEŞ terör örgütü üyesi yakalandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından DAEŞ terör örgütüne yönelik, Yozgat kent merkezi ve Akdağmadeni ilçesinde, özel harekat destekli olarak düzenlenen operasyonlarda 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
M.İ.O., H.H.E.S., T.A.A. isimli şüphelilerin konutlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler gözalına alınarak ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.