Yozgat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, sürücü yaralandı.

Yozgat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

M.Ş. idaresindeki 06 CEH 953 plakalı hafif ticari araç, Ankara- kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan M.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ise ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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