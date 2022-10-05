Yozgat'ta doğalgaz patlaması: 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğalgaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne ve 4 yaşındaki kızı yaralı kurtarıldı.

Yozgat'ta doğalgaz patlaması: 2 katlı ev çöktü

'ın Yerköy ilçesi Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde oldu.

Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta doğalgaz patlaması: 2 katlı ev çöktü - 1

Baba İhsan Yorulmaz'ın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anne Fatma Taşdemir'i Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Enkazda kalan 4 yaşındaki Aydilge Hamiyet Yorulmaz da AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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