Yozgat'ta doğalgaz patlaması: 2 katlı ev çöktü, enkazda kalan çocuk aranıyor

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu.



Doğalgaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



ENKAZDA KALAN BİR ÇOCUK KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR



Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.



Enkazda kalan 6-7 yaşlarındaki çocuğu kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.