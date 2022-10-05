Yozgat'ta doğalgaz patlaması: 2 katlı ev çöktü, enkazda kalan çocuk aranıyor

Yozgat Yerköy'de doğalgaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne yaralandı, enkazda kalan 6-7 yaşlarındaki çocuğu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Yozgat'ta doğalgaz patlaması: 2 katlı ev çöktü, enkazda kalan çocuk aranıyor

'ın Yerköy ilçesi Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde oldu.

sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta doğalgaz patlaması: 2 katlı ev çöktü, enkazda kalan çocuk aranıyor - 1

ENKAZDA KALAN BİR ÇOCUK KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Enkazda kalan 6-7 yaşlarındaki çocuğu kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

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