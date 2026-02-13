Yozgat'ta evden 10 ton çöp çıktı
13.02.2026 15:19
10 ton çöp çıkan ev üç günde temizlenebildi.
Yozgat'ta bir evden 10 ton çöp çıktı. Ev üç gün süren çalışma sonucu temizlenebildi.
Yozgat'ta yalnız yaşayan bir adamın evinden 10 ton çöp çıktı.
Olay Sorgun ilçesinde yaşandı.
Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine yapılan şikayet sonrası gidilen müstakil evde karşılaşılan manzara hayrete düşürdü.
ALTI YILDIR ELİNE GEÇEN HER ŞEYİ BİRİKTİRDİ
Müstakil evde yalnız yaşayan Fatih Keskin'in altı yıldır eline geçen her eşyayı biriktirdiği öğrenildi.
Belediye ekipleri evi temizlemek için seferber oldu.
Evde üç gün süren temizlik çalışmaları sonrası 10 ton çöp çıkarıldı.