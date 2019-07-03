Yozgat'ta Yerköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik fabrikasında, fabrikaya ortak olan 2'si kardeş, 5 akraba arasında borç nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, Hasan Y., Mustafa Y., Mehmet Ali Y., Yıldırım Y. ve Murat Y. yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişiden 2'sinin durumunlarının ağır olduğu bildirildi. Yaralılardan Hasan Y. de kaldırıldığı Yerköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ekipleri, fabrika çevresinde önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

