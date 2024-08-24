Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

'ta H.B. (31) idaresindeki 38 KP 364 plakalı otomobil, Boğazlıyan-Devecipınar köyü yolunda M.K. (51) yönetimindeki 07 AFA 068 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada sürücü H.B. ile aynı araçta bulunan F.B'nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı - 1

Yaralanan diğer sürücü ile 3 kişi de Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İ.K. (70) de kurtarılamadı.

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