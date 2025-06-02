Yozgat'ta feci kaza: İki ölü, 15 yaralı

Taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs Yozgat’ta devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yozgat'ta feci kaza: İki ölü, 15 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra 'ya gitmek için yola çıkan, henüz sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Sivas- kara yolunun Beyazıt Kaçağı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, iki kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi yaralandı.

Yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edildi.

Yozgat'ta feci kaza: İki ölü, 15 yaralı - 1 Olay yeri

VALİDEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerine giderek incelemede bulundu.

Özkan burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef az önce meydana gelen kazada iki vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 15 yaralı vatandaşımız var.

Yaralılarımızın tamamını hastanelere sevk ettik, tedavileri sürüyor.

Jandarmamız, sağlık teşkilatımız, kaymakamımız, AFAD’ımız, Emniyetimiz, ilgili bütün birimlerimiz olay yerinde. Gönül isterdi ki canlarımız yanmasın.

Ama maalesef olay yerinde iki vatandaşımız hayatını kaybetti."

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