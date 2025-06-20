Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yakalandı.

Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 19 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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