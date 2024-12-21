Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yozgat'ta 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.E.'nin Yerköy ilçesinde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda Ö.E. bir otomobilde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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