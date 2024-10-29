Yozgat'ta gazdan zehirlenen 3 kişiden 2'si toprağa verildi

Olay dün akşam saatlerinde, Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi. İlçede Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mohammed Ali Kerim gübre çukuruna düştü.

Çobanın düştüğünü gören Sinan Budak ve Veysel Taştan da çobanı kurtarmak isterken çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sinan Budak Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Veysel Taştan ve çoban Mohammed Ali Kerim ise, Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Taştan ve Kerim de hayatını kaybetti.