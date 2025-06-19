Yozgat'ta hayvan pazarları kapatıldı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca Çorum'da yeni tip şap hastalığı virüsünün tespit edildiğinin bildirildiği vurgulandı.

Açıklamada, kente komşu Çorum'da hayvan pazarlarının şap hastalığı nedeniyle kapatılması ve hayvan hareketlerinin durdurulması, hastalık virüsünün yayılma eğilimi göstermesi, virüsün tespit edildiği hastalık odaklarında yapılan epidemiyolojik araştırmalarda bulaşma kaynağının dışarıdan alınan hayvanlar olması nedeniyle il genelindeki tüm hayvan pazarlarının 19 Haziran'dan itibaren ikinci talimata kadar hayvan girişlerine kapatıldığı belirtildi.



Yozgat'ta faaliyet gösteren tüm paydaşların konu hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, bu süre zarfında kolluk kuvvetleriyle düzenli yol kontrolleri yapılacağı, yasağa rağmen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların nakil esnasında yakalanması durumunda hayvan sahiplerine ve nakil vasıtası sahiplerine idari para cezası uygulanacağı bildirildi.