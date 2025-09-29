Yozgat'ta iki araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yozgat'ta C.D.'nin (50) kullandığı hafif ticari araç, Çekerek-Sorgun Karayolu İsaklı köyü mevkisinde B.A. (19) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, D.A. (41) hayatını kaybetti, sürücüler ile M.A.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan B.A. ile M.A.K. Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Yozgat Çekerek
- Hafif Ticari