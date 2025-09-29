Yozgat'ta iki araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta C.D.'nin (50) kullandığı hafif ticari araç, Çekerek-Sorgun Karayolu İsaklı köyü mevkisinde B.A. (19) yönetimindeki otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, D.A. (41) hayatını kaybetti, sürücüler ile M.A.K. yaralandı.



Sağlık ekiplerince Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan B.A. ile M.A.K. Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.