Yozgat'ta ilginç görüntü: Minarede dolaşan tilki hayrete düşürdü

Yozgat’ta minarenin şerefesinde dolaşan tilki görenleri hayrete düşürdü.

Yozgat'ta ilginç görüntü: Minarede dolaşan tilki hayrete düşürdü

’ın Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde inşaatı devam eden Kemal Karaer Camii’nin hoparlörlerinde sorun çıktı. Sorunu gidermek üzere minareye çıkan elektrik ustası, bir sürprizle karşılaştı.

Yozgat'ta ilginç görüntü: Minarede dolaşan tilki hayrete düşürdü - 1

Hoparlörün çalışmamasına neden olan ve kablolarını kemiren tilki ile karşılaşan usta neye uğradığını şaşırdı. Tilki de korkuya kapılarak kendisini minarenin şerefesine attı.

Şerefede dolaşan tilki, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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