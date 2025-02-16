Yozgat'ta ilginç görüntü: Minarede dolaşan tilki hayrete düşürdü

Yozgat ’ın Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde inşaatı devam eden Kemal Karaer Camii’nin hoparlörlerinde sorun çıktı. Sorunu gidermek üzere minareye çıkan elektrik ustası, bir sürprizle karşılaştı.

Hoparlörün çalışmamasına neden olan ve kablolarını kemiren tilki ile karşılaşan usta neye uğradığını şaşırdı. Tilki de korkuya kapılarak kendisini minarenin şerefesine attı.

Şerefede dolaşan tilki, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.