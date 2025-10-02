Yozgat'ta insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, yağış sonrası toprağın taşınmasıyla ortaya çıktığı değerlendirilen insan kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Boğazlıyan ilçesi Aşağıhasinli Mahallesi'nde yağış sonrası ortaya çıktığı değerlendirilen insan ve parçaları gördü.

Ekiplerin incelemesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla kafatası ve kemikler toplandı.

Parçaların bulunduğu alanın eski bir mezarlık olabileceği değerlendiriliyor.

