Yozgat'ta insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Boğazlıyan ilçesi Aşağıhasinli Mahallesi'nde yağış sonrası ortaya çıktığı değerlendirilen insan kafatası ve kemik parçaları gördü.



Ekiplerin incelemesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla kafatası ve kemikler toplandı.



Parçaların bulunduğu alanın eski bir mezarlık olabileceği değerlendiriliyor.