Yozgat'ta izinsiz kazıya 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Kaçak kazı yapıldığı belirlenen Türüdüler köyü mevkisine giden ekipler, M.Y, D.M.H, M.Y. ile M.Ü'yü kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.



Alanda yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

