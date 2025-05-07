Yozgat'ta izinsiz kazıya gözaltı

Yozgat'ta izinsiz kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat'ta izinsiz kazıya gözaltı
Arşiv

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçak kazı yapıldığı belirlenen Musabeyli Boğazı mevkisine giden ekipler, A.C, B.T, E.Y, E.D.K. ve H.İ.K'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Alanda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...