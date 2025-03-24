Yozgat'ta izinsiz kazıya suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Bölgeye giden ekipler, S.D. ve Y.Ç'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.



Kazı alanında metal arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise tarihi eser niteliğinde 32 sikke ve 10 obje bulundu.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.