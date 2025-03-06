Yozgat'ta kayıp ilkokul öğretmenini arama çalışmaları sürüyor

Arama kurtarma ekipleri Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti kenarında öğretmen Tanju Oğuz'a ait aracı buldu, bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.



Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 Mart 2025 Salı günü saat 22.47'de kayıp ihbarı verilen ilkokul öğretmeni Tanju Oğuz'u arama çalışmaları devam ediyor. Oğuz'un Akdağmadeni Akçakışla köyü Göleti çevresinde bulunan aracının olduğu bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel görev yapıyor. Çalışmalara 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron desteği sağlanıyor." ifadeleri kullanıldı.