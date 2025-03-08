Yozgat'ta kayıp öğretmen ölü bulundu

4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen Tanju Oğuz, arama çalışmalarının 4. gününde Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.



Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart Salı gününden itibaren kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz için Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü mevkisinde başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının, yaklaşık 4 gün boyunca aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtilerek, "Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, öğretmenimizin cansız bedeni, şahsa ait aracın terk edilmiş olarak bulunduğu mevkiide yer alan Akçakışla göletinde bugün saat 16.00 itibarıyla bulunmuştur. Öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, çalışmalarda yer alan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." denildi.