Yozgat'ta korkunç olay: AVM müdürü, kira kavgasında öldürüldü
Yozgat'taki bir AVM'nin genel müdürü Hakan Karakoç, 3 ay önce binadan dükkan kiralayan kişi ile aralarında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.
Yozgat'ta 29 Ağustos Cuma akşamı Medrese Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin (AVM) önünde korkunç bir cinayet işlendi.
AVM'nin genel müdürü Hakan Karakoç ile 3 ay önce binadan dükkan kiralayan Bülent K. arasında iddiaya göre tartışma çıktı.
MÜDÜRÜ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent K., Karakoç'u göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
MÜDÜR KURTARILAMADI
Yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Şüpheli Bülent K., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Evli ve 3 çocuk babası Hakan Karakoç'un cenazesi, dün öğle saatlerinde Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bülent K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
ADANA'DA DA BİR ÇİFT, 500 LİRA İÇİN KİRACISINI ÖLDÜRMÜŞTÜ
Benzer bir cinayet de geçtiğimiz günlerde Adana'da işlenmişti.
Kozan ilçesinde 500 liralık şofben parası nedeniyle çıkan tartışmada 70 yaşındaki kiracıları Hüseyin Başak'ı öldüren Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar tutuklanmıştı.
Çiftin Savruk yaylasında bulunan evi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmıştı.
