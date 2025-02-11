Yozgat'ta minibüs devrildi: İki öğretmen yaralandı

Yozgat'ta Y.G. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Akdağmadeni Yukarıçulhalı köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yolculardan öğretmen oldukları öğrenilen M.Ö. ve E.D. yaralandı.



Sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.