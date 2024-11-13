Yozgat'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza Sorgun-Çekerek kara yolunun Beyyurdu köyü mevkisinde meydana geldi. D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs ile D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine gelen ekipler, M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü D.D. ile P.B. de Sorgun Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

