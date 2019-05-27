Zafer Öndeş yönetimindeki otomobil, Yozgat - Ankara kara yolu Başıbüyüklü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Hüsniye Öndeş (51) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ve araçta bulunan Zahire Öndeş, 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Zafer Öndeş yönetimindeki otomobil, Yozgat - Ankara kara yolu Başıbüyüklü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.