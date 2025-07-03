Yozgat'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta H.B. idaresindeki otomobil, Yozgat-Ankara Karayolu Yerköy Bölge Trafik İstasyonu mevkisinde kontrolden çıkarak geçtiği karşı şeritte sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyon ile çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü H.B. ile araçta bulunan Ş.B. ve F.B. hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİ ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA



Kaza yerine gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, trafik kurallarına uymamanın ölümlü kazalara yol açtığını söyledi.



Otomobilin karşı şeride geçerek kamyona çarpması sonucu trafik kazasının meydana geldiğini belirten Özkan, "Maalesef kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kamyondaki 2 vatandaşımız da yaralandı. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymasını istiyoruz." diye konuştu.