Yozgat'ta otomobil ve minibüs çarpıştı: Bir ölü, iki yaralı

Yozgat'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

S.İ. (55) idaresindeki 66 ABY 352 plakalı otomobil, Terminal Kavşağı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 AZH 447 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, minibüsteki iki kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.