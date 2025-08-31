Yozgat’ta peş peşe çıkan yangınlar korkuttu

Yozgat il merkezine bağlı Fakıbeyli köyünde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı örtü yangını meydana geldi.

Yaklaşık 500 dönümlük bir arazide etkili olan yangın ağaçlık alanlara da sıçradı.

İlk belirlemelere göre 50 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü. Yozgat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 3 ekiple müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ardından Topçu Köyü köy içi mevkiinde anız yangını meydana geldi.

Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri Topçu Köyü’ndeki anız yangınına evlere sıçramadan hızlıca müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı.

Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.