Yozgat'ta sağanak ve dolu ekili alanları vurdu

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Kent merkezinde ulaşımda aksamalar yaşanırken kırsal bölgelerde de tarım alanları yağıştan zarar gördü.

Özellikle Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan yağış, tarım alanlarında zarara yol açtı. Yağışın yaklaşık 50 dakika devam ettiği Şefaatli ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

İlçeye bağlı Paşaköy ve Halaçlı köylerinde hububat ve şeker pancarı ekili yaklaşık 100 bin dekarlık alan zarar görürken, hasar tespit çalışmalarına başlandı.



"EMEKLER BOŞA GİTTİ"



Paşaköy'de çiftçilik yapan Ebubekir Öztürk, ekinlerin çoğunun zarar gördüğünü söyleyerek, "Dün bir afet oldu. Afetten bütün çiftçilerimiz, Paşaköy olarak yüzde 100 zarar gördü. Pancar, ekin, hiçbir şey kalmadı. Yiyecek ekmeğe muhtaç etti. Verdiğimiz emekler boşa gitti. Suladık, gübre attık, yok hormonuydu, yok hastalığıydı, yok kınacığıydı (ekin hastalığı), verdiğimiz parayı kurtaramayacağız. Yiyecek ekmeğe muhtacız. Cevizden büyük dolu yağdı. Bu yaşıma geldim daha böyle bir dolu görmedim. Görüyorsunuz işte halimizi. Tohum desteği istiyoruz. Gübre desteği, borçlarımızın silinmesini istiyoruz. Kooperatife borçsuz bir kul yok. Herkesin borcu var. Bu borçların affedilmesini istiyoruz. Bu kadar masraf altından kalkamayacağız. Bir ay sonra hasadı vardı bunun, rezil olduk" diye konuştu.



"ACİLEN YARDIM LAZIM"



Paşaköy'ün bölgenin en büyük tarım alanına sahip köyü olduğunu söyleyen Nejat Doğru, "Burada 50-60 bin dönüm buğdayımız, 20-30 bin dönüm pancarımız, ayçiçeği, mısırımız telef oldu. Yetkililerden, Bakanlıktan, Afet Koordinasyon Merkezi'nden yardım istiyoruz. Çiftçilerimizden borcu olan insanlar var. Acilen bu bölgeye yardım olması lazım" dedi.