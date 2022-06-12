Yozgat'ta sel nedeniyle mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Yozgat'ta şiddetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle 2 bölgede mahsur kalan 9 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 07:50

Yozgat'ta sel nedeniyle mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

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'ın Yerköy ilçesine bağlı Terzili köyünde Erdal Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağanak ve selden dolayı eşiyle arazide mahsur kaldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, Yerköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle Acar çiftini bulundukları yerden kurtardı.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde de içinde aynı aileden 7 kişinin bulunduğu Uğur Aslan yönetimindeki minibüs, selde mahsur kaldı. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 7 kişi jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Kurtarılan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan Yenifakılı ilçesinde de sağanak sonrası oluşan selin ekili alanlara zarar verdiği öğrenildi.

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