Yozgat’ta seyir halindeki araç alev alev yandı

Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Çiçekdağı sınırında bir otomobil bilinmeyennedenden dolayı ön kaput kısmından alev aldı.

Aracın alev aldığını gören vatandaşlar araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay esnasında yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Çiçekdağı Belediyesi İtfaiye ekipleri araç yangınını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.