Yozgat’ta seyir halindeki araç alev alev yandı

Yozgat’tan Kırşehir istikametine giden araç seyir halindeyken aniden alev aldı.

’ın Yerköy ilçesi ile Çiçekdağı sınırında bir otomobil bilinmeyennedenden dolayı ön kaput kısmından alev aldı.

Aracın alev aldığını gören vatandaşlar araçlarındaki söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay esnasında yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Çiçekdağı Belediyesi İtfaiye ekipleri araç yangınını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

