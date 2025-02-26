Yozgat'ta tavuk deposu yandı

Sanayi Sitesi'nde bulunan tavuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Kısa sürede büyüyen yangın, Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çalışmalara bir inşaat firmasının iş makinesi de destek verdi.



Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.​