Yozgat'ta tavuk deposu yandı

Yozgat'ta tavuk deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yozgat'ta tavuk deposu yandı

Sanayi Sitesi'nde bulunan tavuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çalışmalara bir inşaat firmasının iş makinesi de destek verdi.

nedeniyle depoda hasar oluştu.​

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