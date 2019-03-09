İzmir'den Sivas yönüne giden Aksoy Taşdemir yönetimindeki otomobil, Yozgat girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Fezair, Şahinder ve Berkay Taşdemir ile Fadime Arslan yaralandı.
Yaralılar, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yozgat'ta trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İzmir'den Sivas yönüne giden Aksoy Taşdemir yönetimindeki otomobil, Yozgat girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.