Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Çayıralan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.D. (32) ve B.D'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Dün kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan emniyet ekipleri, düzenlediklerin operasyonda durdurulan otomobilde yaptıkları aramada, aracın yakıt deposunda 31 paket halinde 12 kilo 888 gram esrar ele geçirmiş, M.D. (32) ve B.D (36) gözaltına alınmıştı.

