Yozgat’ta vahşet! 4 yaşındaki çocuğunu boğup çöpe attığını itiraf etti

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kan donduran bir vahşet yaşandı. M.S. isimli anne, 11 Ocak günü eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğu ihbarında bulundu. Çelişkili ifadeler veren anne, sorgusunda oğlunu geçen yıl temmuz ayında boğarak öldürdüğünü ve cesedi çüplüğe attığını itiraf etti. Anne tutuklandı. Emniyet güçleri ise çöplükte arama yaptı ancak cesetten bir ize rastlanılmadı.

Yozgat’ta vahşet! 4 yaşındaki çocuğunu boğup çöpe attığını itiraf etti

’ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden tutuklandı.

İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak’ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç’nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024’te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

CESETTEN BİR İZ BULUNAMADI

Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı.

Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

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