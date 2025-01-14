Yozgat’ta vahşet! 4 yaşındaki çocuğunu boğup çöpe attığını itiraf etti
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kan donduran bir vahşet yaşandı. M.S. isimli anne, 11 Ocak günü eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğu ihbarında bulundu. Çelişkili ifadeler veren anne, sorgusunda oğlunu geçen yıl temmuz ayında boğarak öldürdüğünü ve cesedi çüplüğe attığını itiraf etti. Anne tutuklandı. Emniyet güçleri ise çöplükte arama yaptı ancak cesetten bir ize rastlanılmadı.
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı.
İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak’ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç’nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.
SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024’te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.
Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
CESETTEN BİR İZ BULUNAMADI
Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı.
Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.
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