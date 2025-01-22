Yozgat'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yozgat'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üyesi olduğu iddiasıyla aranan N.T.'nin Sorgun ilçesinde saklandığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.T. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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