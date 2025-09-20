Yozgat'ta yaralı bulunan kartal koruma altına alındı

Yozgat'ta yaralı halde bulunan kartal, jandarma ekipleri tarafından teslim alınarak koruma alına alındı.

’ta yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Yozgat merkeze bağlı Aydoğan köyü mevkiinde yaralı kartal bulundu.

Köy halkının ihbarı üzerine Yozgat Komutanlığı ekipleri yaralı ve bitkin durumdaki kartalı teslim aldı.

Teslim alınan kartal tedavi ve bakımları yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

