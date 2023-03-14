Yozgat'ta zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil, U.E. yönetimindeki 66 AE 212 plakalı minibüse çarptı.



Kazada, sürücülerden N.K. ile aracındaki 2 kişi hayatını kaybetti.



Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.