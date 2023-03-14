Yozgat'ta zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Yozgat'ta üç aracın karıştığı zinicirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

'ta taksi, otomobil ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yozgat'tan Kayseri istikametine seyreden M.G. idaresindeki 40 T 5075 plakalı taksi, Yozgat-Kayseri kara yolu Topçu köyü mevkisinde, N.K'nin kullandığı 06 BMP 501 plakalı otomobille çarpıştı.

Yozgat'ta zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı - 1

Karşı şeride geçen otomobil, U.E. yönetimindeki 66 AE 212 plakalı minibüse çarptı.

Kazada, sürücülerden N.K. ile aracındaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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