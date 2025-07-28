Yozgat'ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR iddiaya göre, Yerköy ilçesi Ayanoğlu Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı civarında dört araç ve bir traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada traktör sürücüsü C.E. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan olay yerinden aracıyla kaçan TIR sürücüsü, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Haşim Kılıç Mahallesi'nde yakalandı.



Sürücü, gözaltına alındı.