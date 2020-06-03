Yozgat'taki zimmet operasyonunda 4 tutuklama

Yozgat Belediyesi'nde "zimmet" iddiasıyla gözaltına alınan 7 personelden 4'ü tutuklandı.



Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçileri 2016-2018 yılları arasındaki işlemleri inceledi.100 gün boyunca gerekli denetlemeleri yapan müfettişler hazırladıkları raporu, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Pazar günü düzenlenen operasyonda 7 belediye çalışanı gözaltına alındı. Zanlılardan dördü tutukland, üçü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 1 sözleşmeli ile taşerondan kadroya geçen 6 personelin gözaltına alındığını söyledi. Belediyede bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığının kuvvetli delillerle ortaya çıkarıldığını belirtti.