Yozgat'tan NASA'ya veri akışı

SİSTEM İKİ YILDIR ÇALIŞIYOR



Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ise sistemin kaydettiği bilgileri NASA sunucusuna gönderdiğini anlattı.



Meteor takip sisteminin yaklaşık iki yıldır çalıştığını dile getiren Ünsalan, "Amacımız, bildiğimiz ya da bilemediğimiz birçok yeni meteor yağmurlarını keşfedebilmek. Atmosfere giren meteorların gözlemlerini düzgün bir şekilde yapabilmek ve aynı zamanda bilimsel olarak baktığımızda dünyayı savunma, gezegeni savunma anlamında da birçok veriye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



HER GECE DÜZENLİ GÖZLEM



Ünsalan, özellikle belirli dönemlerde büyük meteor yağmurları olduğunu, bunların majör meteor yağmurları diye adlandırıldığına değinerek, şunları kaydetti:



"Bunların dışında da bilmediğimiz henüz daha keşfi yapılmamış birçok meteor yağmuru söz konusu. Varlığı biliniyor olup da henüz keşfedilemeyen bir meteor yağmurunu da keşfetmiş olduk. Bu gözlemler her gece düzenli olarak yapılıyor. Veriler gözlemlerin hemen sonrasında işlenerek anlık olarak NASA'ya gönderiliyor. Meteorun geliş açısı, yönelimi, doğrultusu burada belirlenebiliyor. Dolayısıyla buradan hızı ve birtakım yörünge elemanları belirlenebiliyor. NASA'ya yüklendiğimiz veriler otomatik olarak da işlenerek bize bir genel fotoğrafı veriyor. Bu anlamda bilime de katkı sağlanmış oluyor."​​​​​

NTV’yi sosyal medyadan takip edin