Türkiye ile ABD arasındaki güvenli bölge anlaşması çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeyi terk etmesi için verilen 120 saatlik süre bugün saat 22.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Alman Deutsche Welle'ye konuşan Kalın, Ankara ile Washington arasında varılan mutabakatta belirtilen 120 saatlik sürenin uzatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Sürenin uzatılması ihtimali sorusuna "hayır" cevabını veren Kalın, akşama kadar YPG/PKK'nın bölgeden tamamen ayrılmış olmasının ve mutabakat uyarınca harekatın durdurulmasının ümit edildiğini ifade etti.





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YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakata rağmen ihlallerin yaşandığını söyleyen Kalın, keskin nişancı ateşi, roket saldırısı, Türk askerlerini ve diğer grupları hedef alan saldırılar dahil olmak üzere yaklaşık 20 kez ihlal yaşandığını belirtti ve bir Türk askerinin şehit olduğunu kaydetti.

Sözcü Kalın, mutabakatın ilk aşamasının Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi, ikinci aşamanın terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölgeden tamamen çekilmesi olduğunu söyledi ve harekatın, YPG/PKK'nın bölgeden tamamen çekildiğinden emin olunması halinde durdurulacağını belirtti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgenin siviller için güvenli olduğunu teyit etmesi halinde harekatı uzatmaya gerek olmayacağını ve bölgede insani çalışmaların yürütüleceğini ifade eden Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarından birinin bölgenin teröristlerden temizlenmesi, bir diğerinin de mültecilerin evlerine geri dönmelerinin sağlanması olduğunu kaydetti.

Kalın, "Bu nedenle mültecilerin geldikleri şehirlere, kasabalara dönmeleri için uygun koşulları yaratmayı istiyoruz." diye konuştu.

Türk askerinin bölgedeki varlığının, Suriye'deki siyasi sürecin ileriye taşınmasını, Suriyeli mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden olmuş kişilerin korunmasını garanti edeceğine işaret eden Kalın, "Avrupalı dostlarımız, bu tehlikeli ve çok önemli işi yaptığı için askerlerimize minnettar olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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