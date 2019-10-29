YPG'ye verilen 150 saatlik süre doldu

Rusya Federasyonu ile varılan güvenli bölge mutabakatında geri sayım tamamlandı.

YPG'li teröristlerin Fırat’ın doğusundaki sınır hattından 30 kilometre güneye inmesini, Fırat’ın batısındaki Menbiç ve Tel Rıfat'tan ise tamamen çekilmelerini taahhüt altına alan anlaşma için 150 saat sınırı saat 18.00'de doldu.

RUSYA: ÇEKİLME TAMAMLANDI



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu, YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekilmesinin takvimden önce tamamlandığını söyledi.



Şoygu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaptığı temaslar sırasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.



YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekildiğini belirten Şoygu, "Silahlı unsurların güvenlik koridorunun oluşturulması gereken bölgeden çekilmesi, belirlenen takvimden önce tamamlandı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları buraya girdi." ifadelerini kullandı.

RUS HEYETİ İLE İKİNCİ GÜN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bu arada Ankara'ya gelen Rus heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı.



Milli Savunma Bakanlığı "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı" açıklaması yaptı.