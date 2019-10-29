YPG'ye verilen sürenin dolmasına saatler kaldı

Rusya Federasyonu ile varılan güvenli bölge mutabakatında geri sayım sürüyor.

YPG'li teröristlerin Fırat’ın doğusundaki sınır hattından 30 kilometre güneye inmesini, Fırat’ın batısındaki Menbiç ve Tel Rıfat'tan ise tamamen çekilmelerini taahhüt altına alan anlaşma için 150 saat sınırı bugün saat 18.00'de doluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Çekilenler de var. Rejim ve Rusya bunu teyit ediyor. Henüz tamamını çekildiğini söylemek mümkün değil. Askerlerimiz arasında temas var. Rusya'dan askeri heyet geliyor.” Açıklamasının ardından, o heyet Ankara’ya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, temaslarda bulunan heyetle çekilmedeki son durum ele alındı. Devriye alanları, devriye gözetleme kulelerinin yerleri ikmal noktaları, ortak koordinasyon merkezi gibi başlıkların da masaya yatırıldığı görüşmelere devam edileceği vurgulandı.

Diplomasi trafiğinin diğer kanadında ise Amerika Birleşik Devletleri var. Barış Pınarı Harekat bölgesinde YPG'li teröristlerden kaynaklanan saldırıların artması üzerine ABD'nin Ankara'daki askeri ataşesi Genelkurmay Karargahı’na çağrıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, askeri ataşeye YPG'nin bölgeden tamamen çekilmesi konusunda verilen taahhüt hatırlatıldı, terör örgütünün bölgedeki saldırılarının devam ettiği vurgulandı. Askeri ataşeden, devam eden bu durum hakkında izahat istendi.

Bu arada, Resul Ayn'ın güneyindeki bazı bölgelerde Suriye Milli Ordusu ile YPG'li teröristler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Barış Pınarı Harekat bölgesi dışından Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik havan ve çok namlulu roket atışları yapıldığı bildiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu atışlara obüslerle karşılık veriyor.



