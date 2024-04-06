YSK 1 il, 7 ilçe ve 3 belde için kararını verdi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin itirazları YSK'da değerlendirilmeye devam ediyor.

Toplantıda 1 il, 7 ilçe ve 3 belde seçimlerine ilişkin yapılan itirazlarda karara varıldı.

KÜTAHYA'DA GEÇERSİZ OYLARA YENİDEN SAYIM



31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından MHP İl Başkanlığı'nın itirazını değerlendiren Kütahya İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine CHP tarafından kararın iptali talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Bunun üzerine oyların sayım sürecine geçildi.

Kütahya Adliyesi'nde her iki partiden temsilcilerin de katılımıyla başlayan geçersiz oyların yeniden sayım işlemi sürüyor.

MHP ve CHP'nin il ve merkez ilçe yöneticileri ile partililer ise adliye binasının dışında sayımla ilgili gelişmeleri izliyor.

Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy almıştı.

HİLVAN'DA SEÇİM YENİLENECEK

Şanlıurfa Hilvan'da da İlçe Seçim Kurulu yerel seçimleri iptal etmişti. DEM Parti'nin karara karşı yaptığı başvuru YSK tarafından reddedildi.

Hilvan'ın 2 Haziran'da ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık seçimleri için yeniden sandık başına gitmesi kesinleşti.

Şanlıurfa Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.

YSK'nın aldığı kararlardan bazıları şöyle:

-Zonguldak Nebioğlu beldesinde CHP’nin yapmış olduğu "oyların tamamının yeniden sayılması" talebi reddedildi.



-Zonguldak Elvanpazarcık beldesinde CHP’nin yapmış olduğu "sandıkların yeniden sayılması" talebi reddedildi.

-Tokat’ın Zile ilçesinde MHP’nin yapmış olduğu "oyların yeniden sayılması" talebi reddedildi.

-Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde AK Parti’nin "oyların yeniden sayılması" istemi reddedildi.

-Isparta’nın Atabey ilçesinde MHP’nin "ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi" talebi reddedildi.

-Samsun Vezirköprü ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin "ilçe belediye başkanına verilen mazbatanın geri alınması istemi" reddedildi.

-İYİ Parti’nin Samsun’un Bafra ilçesinde "seçimin iptal edilmesi" istemi reddedildi.

-Siirt’in Eruh ilçesinde DEM Parti’nin "seçimlerin yenilenmesi ve oyların yeniden sayılması kararının verilmesi" istemi reddedildi.

-Siirt’in Atabağ beldesinde DEM Parti’nin "seçimlerin yenilenmesine ve oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi" talebi reddedildi.

-Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ile yenilenmesine karar verildiği ve kararların kaldırılması" talebi reddedildi.