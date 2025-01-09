YSK, 1 Temmuz 2024 itibarıyla seçime katılabilecek 38 siyasi partiyi açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip 38 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete yayımlandı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre "1/7/2024 tarihi itibarıyla 2820 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde öngörülen koşulları sağlayan ve seçimlere girme yeterliliğini taşıyan" siyasi partilerin listesi şu şekilde:



1. Adalet Birlik Partisi,



2. Adalet Partisi,



3. Adalet ve Kalkınma Partisi,



4. Anadolu Birliği Partisi,



5. Anavatan Partisi,



6. Bağımsız Türkiye Partisi,



7. Büyük Birlik Partisi,



8. Cumhuriyet Halk Partisi,



9. Demokrasi ve Atılım Partisi,



10. Demokratik Sol Parti,



11. Demokrat Parti,



12. Doğru Yol Partisi,



13. Emek Partisi,



14. Gelecek Partisi,



15. Genç Parti,



16. Güç Birliği Partisi,



17. Hak ve Özgürlükler Partisi,



18. Halkın Kurtuluş Partisi,



19. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,



20. Hür Dava Partisi,



21. İYİ Parti



22. Memleket Partisi,



23. Millet Partisi,



24. Milliyetçi Hareket Partisi,



25. Milli Yol Partisi



26. Ocak Partisi,



27. Saadet Partisi,



28. Sol Parti,



29. Teknoloji Kalkınma Partisi,



30. Türkiye İşçi Partisi,



31. Türkiye İttifakı Partisi,



32. Türkiye Komünist Hareketi,



33. Türkiye Komünist Partisi,



34. Vatan Partisi,



35. Yeniden Refah Partisi,



36. Yenilik Partisi,



37. Yeni Türkiye Partisi,



38. Zafer Partisi