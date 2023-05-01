YSK açıkladı: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandıkların kurulduğu 27 Nisan'dan bu yana yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmenin 14 Mayıs seçimleri için oy kullandığını duyurdu.

YSK açıkladı: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

Yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

YSK açıkladı: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - 1


Yüksek Kurulundan () alınan bilgiye göre, saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.

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