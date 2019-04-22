31 Mart yerel seçimlerinin ardından olağan itiraz süreçleri tamamlandı.



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gündeminde, AK Parti ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz bulunuyor.



YSK, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesine yönelik itirazı bugünkü gündemine aldı.

Başvurunun kurul gündemine alınmasından önce itiraz dilekçelerinin tüm kurul üyelerine dağıtıldığı, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden yaptığı ön çalışmanın da tamamlandığı öğrenildi.

AK PARTİ'NİN İTİRAZI



AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.



AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ancak bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK de bunu kabul etmişti.



MHP DE İTİRAZ ETMİŞTİ



AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

