YSK Başkanı Ahmet Yener, ABD seçimleri için Washington’da

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılacak 60’ıncı başkanlık seçimlerini gözlemleyecek.



YSK Başkanı Yener ve YSK Üyesi Ürker, ABD seçimleri için Washington’a bir ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyaret kapsamında, Federal Seçim Komisyonu’nu ziyaret eden YSK heyeti, seçim alanında çalışma gösteren diğer kurumları da ziyaret edecek ve oy verme günü dahil tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyecek.