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YSK Başkanı Ahmet Yener’den Van’daki seçime ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama yaptı. Başkan Ahmet Yener, itirazların bugün kurulda görüşüleceğini söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin de konuşan Başkan Yener, “Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak.” dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener’den Van’daki seçime ilişkin açıklama

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geçen hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu () Başkanı , seçime yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini söyledi.

seçimlerinde verilen son karara ilişkin de konuşan Başkan Yener, “Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak.” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Van’da seçimden birinci çıkan DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmedilmişti.

DEM Parti’nin itirazını görüşen Yüksek Seçim Kurulu, itirazı oy çokluğuyla kabul edip, İl Seçim Kurulu tarafından verilen kararı kaldırmıştı.

YSK, mazbatanın Zeydan’a verilemesine karar vermişti.

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